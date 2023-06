Cresce ancora il cast del prossimo capitolo del monster movie del franchise Universal Pictures prossimamente diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

Secondo Deadline, infatti, il film ancora senza un titolo vedrà tra i protagonisti anche Giancarlo Esposito, celebre interprete di serie di successo quali “Breaking Bad” e “The Mandalorian“. Chiaramente nessun dettaglio sul ruolo è stato al momento riferito.

Il monster movie viene descritto come “una visione unica della leggendaria tradizione dei mostri provenienti della libreria Universal“. In cabina di produzione ci saranno Chad Villella, William Sherak, Paul Neinstein e James Vanderbilt, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Stephen Shields con delle revisioni di Guy Busick, e come detto diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Nel cast sono stati confermati al momento Melissa Barrera, Alisha Weir, Dan Stevens, Kevin Durand, Kathryn Newton, Angus Cloud, Will Catlett e per l’appunto Giancarlo Esposito.

I film del franchise noto come “Universal Monsters” sono radicati nel genere horror, ma senza restrizioni di budget, rating o genere. Non facendo parte di un universo interconnesso condiviso (in stile Marvel Studios per intendersi) i registi impegnati nello sviluppo del singolo film possono offrire al pubblico una visione assolutamente personale dei tanto amati mostri cinematografici. L’uomo Invisibile del 2020 è stato, a tal proposito, considerato un enorme successo di critica e pubblico. Di recente ha fatto il suo esordio al cinema anche “Renfield“.