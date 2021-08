Da FX il primo apocalittico trailer della serie tv Y: The Last Man

Nella tarda serata odierna FX on Hulu ha diffuso il primo trailer di Y: The Last Man, la serie tv tratta dall’omonima graphic novel firmata da Brian K. Vaughan e Pia Guerra.

Il video mostra, così come narrato nella suddetta graphic novel, la misteriosa morte di tutti gli esseri umani di sesso maschile, tutti tranne uno. Il superstite, l’ultimo del suo genere, Yorick Brown (Ben Schnetzer) nel trailer inizia a familiarizzare con il nuovo ordine mondiale. La serie tv vedrà la luce su FX on Hulu a partire dal 13 settembre. Trovate il trailer in fondo alla pagina.

Y: THE LAST MAN

PRODUZIONE: Eliza Clark è lo showrunner del progetto, la quale funge anche da Produttore Esecutivo insieme a Nina Jacobson, Brad Simpson, Brian K. Vaughan, Melina Matsoukas e Mari Jo Winkler-Ioffreda. La graphic novel da cui la serie è tratta è firmata da graphic novel firmata da Brian K. Vaughan e Pia Guerra. CAST: Ben Schnetzer, Diane Lane, Olivia Thirlby, Ashley Romans, Juliana Canfield, Marin Ireland, Ambra Tamblyn ed Elliot Fletcher. DISTRIBUZIONE: Dal 13 settembre 2021 su FX on Hulu.

TRAMA: Lo show è ambientato in un futuro post-apocalittico in cui tutti gli animali con cromosoma Y, appartenenti alla famiglia dei mammiferi, sono stati decimati da un evento catastrofico. Unici sopravvissuti: Un uomo di nome Yorick Brown (Ben Schnetzer) e la sua scimmia.

The world will be one of a kind. #YTheLastMan premieres September 13. Streaming Exclusively #FXonHulu. pic.twitter.com/QdASbqDPh0 — Y: The Last Man (@Y_FXonHulu) August 5, 2021