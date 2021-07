Focus Features rimanda l’uscita di Downton Abbey 2 al 2022

Focus Features ha annunciato un sostanzioso ritardo riguardo l’uscita americana di Downton Abbey 2, atteso nuovo capitolo cinematografico della saga creata dallo scrittore Julian Fellowes.

Attesa dai fan per il 22 dicembre 2021, il film diretto da Simon Curtis ora ha ottenuto una seconda release prevista per il 18 marzo 2022. Il ritorno di tre mesi di certo non metterà in subbuglio l’immensa schiera di fan, la quale sembra aver accolto con grande entusiasmo il passaggio dal piccolo schermo alle sale cinematografiche.

In Downton Abbey 2, la Contessa ritroverà i suoi parenti: Lord Grantham (Hugh Bonneville) e sua moglie Cora (Elizabeth McGovern), Lady Mary (Michelle Dockery) e suo marito Henry (Matthew Goode) e Lady Edith (Laura Carmichael). Nel cast Downton Abbey 2 ritroveremo Penelope Wilton, Joanne Froggatt, Jim Carter, Phyllis Logan, Brendan Coyle, Allen Leech e Tuppence Middleton, ma, non mancheranno nuovi ingressi nel cast come quello di Dominic West e Nathalie Baye.

Il primo film Downton Abbey è stato scritto da Julian Fellowes, già creatore della serie, con Michael Engler impegnato in cabina di regia; l’uscita cinematografica è avvenuta nel 2019 con un incasso pazzesco di 190 milioni di dollari al Box Office.