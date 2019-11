Grazie a Entertainment Weekly questa sera possiamo dare un primo sguardo a L'Uomo Invisibile (The Invisible Man), il nuovo film di Leigh Whannell.

L'immagine in questione mostra la protagonista Elizabeth Moss alle prese con una "presenza terrificante, ma soprattutto invisibile". Il film nasce come riavvio delle proprietà "mostruose" Universal Pictures dopo il fallimento del suo Dark Universe.

The Invisible Man

The Invisible Man sarà sceneggiato e diretto da Leigh Whannell. In cabina di produzione Jason Blum con la sua Blumhouse Productions e Universal Pictures.

Al momento non è dato sapere se la Universal voglia o meno continuare a produrre il film nell'ambito dello sfortunato Dark Universe, franchise affossato dal flop economico di La Mummia.

La storia sarà incentrata su Cecilia (Moss), una donna che apprende del suicidio del suo ex fidanzato, un uomo violento che la tormentava. Inizia a ricostruire la sua vita, ma il suo senso della realtà viene messo in discussione quando inizia a sospettare che l’uomo non sia realmente morto.

Nel cast Elizabeth Moss, Storm Reid, Aldis Hodge, Oliver Jackson-Cohen.

Il film approderà al cinema dal 28 febbraio 2020.