Fine riprese per TUTTA COLPA DELLA FATA MORGANA, il nuovo film di Pepito Produzioni con Rai Fiction

Sono terminate le riprese di Tutta colpa della Fata Morgana, del regista Matteo Oleotto, ultima produzione di Pepito Produzioni, casa di produzione cinematografica e televisiva indipendente italiana.

Tutta colpa della Fata Morgana, prodotto da Pepito produzioni in collaborazione con Rai Fiction, é il quindicesimo titolo del ciclo “Purché Finisca Bene”, una serie di film tv che dal 2014 su Rai1 registra un grande successo di pubblico.

Agostino Saccà fondatore e Amministratore Unico, commenta così la fine delle riprese: “Con ‘Tutta colpa della fata Morgana’ la collana ‘Purché finisca bene’, si arricchisce di una storia moderna con una componente magica che sono sicuro affascinerà il pubblico contribuendo a consolidare l’apprezzamento da parte del pubblico raggiunto da questa collezione di film per Rai 1.”

In questo nuovo lavoro diretto da Matteo Oleotto, l’attrice Nicole Grimaudo veste i panni di Gabriella, donna forte e indipendente, una madre single che lavora al porto di Scilla in Calabria, determinata ad aprire una “spadara” con l’amica del cuore Anna, interpretata da Claudia Potenza.

Tutta colpa della Fata Morgana: la trama

Scilla, oggi. Gabriella è una donna pratica e concreta che ai sogni, all’amore e alla magia non crede più. Lavora al porto e cresce da sola sua figlia Maria, una ragazzina vivace e intraprendente. Gabriella vuole riscattarsi e punta ad avviare una spadara tutta sua, completamente al femminile, a fianco della sua amica Anna. Le due hanno messo gli occhi sulla casa del violinista, un rudere “maledetto” abbandonato da tempo, perfetto come sede per la loro spadara. A mettergli i bastoni tra le ruote arriva Claudio, un imprenditore milanese, che per quel rudere ha ben altri piani. È intenzionato a trasformare la casa del violinista in un eco-resort. Per impedirglielo, Gabriella si fingerà esperta di arredo tradizionale calabrese ma anziché aiutare Claudio, cercherà di sabotarlo decretando così l’inizio di una lunga lista di guai.

Un film tutto al femminile con un pizzico di magia, che mette in primo piano il ruolo delle donne in un contesto difficile normalmente dominato dagli uomini. Le vicende si snodano in Calabria, tra suggestive location fronte mare come Scilla, Pizzo e Briatico e lussuosi alberghi, dove la regione gioca un ruolo importante facendo da sfondo con le sue bellezze naturali alle avventure della protagonista Gabriella.

Le riprese si sono appena concluse e il film approderà in TV prossimamente su Rai 1.

Tutta colpa della Fata Morgana parla di amore, amicizia ma anche di tradizione e magia. La cornice di questo racconto non poteva che essere la Calabria, una terra che mi ha sedotto con incredibili paesaggi e persone estremamente accoglienti e generose. Matteo Oleotto, regista di “Tutta colpa della Fata Morgana”, prossimamente su Rai1

Nel cast anche Davide Iacopini, Tecla Insolia nel ruolo della figlia adolescente della protagonista, Fiorenza Pieri, Corrado Fortuna e Aurora Quattrocchi che interpreta la nonna di Gabriella nonché la “magara” più famosa di tutta la Calabria.

La Calabria Film Commission ha dato tutto il supporto necessario per la ricerca di location, maestranze ed ospitalità per gli attori e la troupe.

Non ci resta che attendere la prossima stagione televisiva per Tutta colpa della Fata Morgana, diretto da Matteo Oleotto e prodotto da Pepito Produzioni.