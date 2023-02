Lo sceneggiatore e produttore Akiva Goldsman ha raggiunto un accordo con la Warner Bros per la realizzazione di alcuni interessanti progetti, tra cui spicca il tanto osannato Io Sono Leggenda 2.

All’intero di una intervista rilasciata a Deadline sull’argomento, infatti, Goldsman ha svelato che il sequel di Io Sono Leggenda – attualmente in fase di sviluppo – prenderà spunto dal finale alternativo (lo trovate a questo indirizzo) presente nella versione Home Video del primo film, e che l’obiettivo principale sarà quello di cercre di attenersi maggiormente al testo originale inserito nel romanzo firmato da Richard Matheson. In sostanza in Io Sono Leggenda 2 il personaggio interpretato da Will Smith sarà ANCORA VIVO.

Inoltre Goldsman ha riferito che il film risentirà in maniera accentuata l’influenza sul genere di un franchise videoludico come The Last of Us, il cui focus non è tanto la mera lotta per la sopravvivenza, ma l’accettazione del fatto che la Natura ha letteralmente preso il sopravvento sull’umanità.

In I Am Legend 2 (titolo originale), pertanto, Michael B. Jordan (da tempo accostato al sequel) avrà la compagnia proprio di Will Smith, quest’ultimo nel ruolo del dottor Robert Neville, come anticipato ancora vivo all’interno del finale alternativo.