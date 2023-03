Questa mattina parliamo di Netflix con le novità più importanti – tra film e serie tv – in arrivo sul catalogo dal mese di marzo.

Tra gli appuntamenti più attesi, le nuove stagioni di serie tv molto seguite quali Sex/Life, Incastrati lo show televisivo dell’accoppiata Ficarra/Picone, così come la quarta del fenomeno You e la seconda di Tenebre e Ossa. Tra le produzioni cinematografiche c’è interesse per il film made in Italy “Era Ora” con protagonista Edoardo Leo.

Ma diamo uno sguardo alla lista completa delle novità del mese di marzo.

NETFLIX: FILM E SERIE TV MARZO 2023

FILM ORIGINALI

1 marzo: STANOTTE STIAMO INSIEME | Drammatico/Romantico

| Drammatico/Romantico 3 marzo: IL FUTURO IN UN BACIO | Commedia/Romantico

| Commedia/Romantico 8 marzo: UN’ISOLA PER CAMBIARE | Commedia/Romantico

| Commedia/Romantico 10 marzo: LUTHER – VERSO L’INFERNO | Crimine/Mistero TROVATO QUELLO CHE CERCAVA? | Commedia/Drammatico

14 marzo: DON’T LET GO | Horror/Thriller

| Horror/Thriller 16 marzo: ERA ORA | Commedia/Drammatico

| Commedia/Drammatico 17 marzo: L’ELEFANTE DEL MAGO | Animazione/Fantastico NOISE | Drammatico/Thriller

31 marzo: MURDER MYSTERY 2 | Commedia/Crimine KILL BOKSOON



SERIE TV ORIGINALI

1 marzo: ENTREVIAS | Stagione 2

| Stagione 2 2 marzo:

INCASTRATI | Stagione 2

| Stagione 2 SEX/LIFE | Stagione 2

| Stagione 2 9 marzo: YOU | Stagione 4 (Parte 2)

| Stagione 4 (Parte 2) 10 marzo: THE GLORY | Stagione 1 (Parte 2)

| Stagione 1 (Parte 2) 15 marzo: TIGER AND DRAGON | Stagione 1 IKEBUKURO WEST GATE PARK | Stagione 1

16 marzo: TENEBRE E OSSA | Stagione 2

| Stagione 2 17 marzo: L’ISOLA E IL MAESTRO | Miniserie HASTA EL CIELO: LA SERIE | Stagione 1

22 marzo: IL SUO REGNO | Stagione 2

| Stagione 2 23 marzo: THE NIGHT AGENT | Stagione 1

| Stagione 1 29 marzo: WELLMANIA | Stagione 1 UNSEEN | Stagione 1

30 marzo: UNSTABLE | Stagione 1

| Stagione 1 31 marzo: IMITAZIONE DI UN CRIMINE | Stagione 1

FILM E SERIE TV NON ORIGINALI

1 marzo: LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE L’INCREDIBILE HULK (1977) TRE TIGRI CONTRO TRE TIGRI CHE FINE HANNO FATTO I MORGAN? QUANDO LE DONNE SI CHIAMAVANO MADONNE IL TENENTE OTTOMANO LA PRETORA GOLDEN SHOES VIOLA COME IL MARE | Stagione 1

3 marzo: THE CONJURING – PER ORDINE DEL DIAVOLO

11 marzo: PROMISES

15 marzo: ROBIN HOOD – PRINCIPE DEI LADRI

17 marzo: PETER RABBIT 2 – UN BIRBANTE IN FUGA

19 marzo: THE LIGHTHOUSE DOLITTLE



ANIMAZIONE