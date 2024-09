Il film animato dei record Inside Out 2 arriva su Disney+

La piattaforma digitale Disney+ è finalmente pronta ad accogliere il film animato dei record Inside Out 2 a partire dal 25 settembre 2024.

Certified-Fresh on Rotten Tomatoes™ e celebrato dalla critica come “perfezione assoluta, esilarante” (Jazz Tangcay, Variety) e “un’esperienza indimenticabile” (Landon Johnson, Awards Watch), l’attesissimo e commovente sequel ha già dimostrato di essere un blockbuster di successo.

Tra i record raggiunti da Inside Out 2: è il film d’animazione con il più alto incasso di tutti i tempi (1,67 miliardi di dollari), che ha raggiunto più velocemente il miliardo di dollari a livello globale ed è attualmente l’ottavo film che ha incassato di più nella storia del box office mondiale, mentre in Italia è il quarto* film con il più alto incasso di tutti i tempi (*dati Cinetel).

Il film Disney e Pixar Inside Out 2 torna nella mente dell’adolescente Riley proprio quando il Quartier Generale viene improvvisamente demolito per far posto a qualcosa di completamente inaspettato: nuove Emozioni! Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che a detta di tutti gestiscono da tempo un’attività di successo, non sanno come comportarsi quando arriva Ansia. E sembra che non sia sola.

Nella versione italiana del film, a prestare le proprie voci sono Stella Musy (Gioia), Melina Martello (Tristezza), Paolo Marchese (Rabbia), Daniele Giuliani (Paura), Veronica Puccio (Disgusto), Pilar Fogliati (Ansia), Deva Cassel (Ennui), Marta Filippi (Invidia), Federico Cesari (Imbarazzo), Sara Ciocca (Riley) e Stash (Lance Slashblade).

Inside Out 2 è diretto da Kelsey Mann e prodotto da Mark Nielsen, mentre Pete Docter, Jonas Rivera e Dan Scanlon sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è firmata da Meg LeFauve e Dave Holstein, con un soggetto di Mann e LeFauve, mentre le musiche sono di Andrea Datzman.

