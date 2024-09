Max ha diffuso poco fa il primo trailer di Salem’s Lot, il film ispirato dal romanzo di Stephen King, prossimo ad esordire direttamente in piattaforma.

Inizialmente indirizzato alle sale cinematografiche da New Line Cinema e Warner Bros. Discovery, il film di Gary Dauberman ha trovato la giusta direzione attraverso la distribuzione televisiva ad opera di Max. Salem’s Lot, di fatto, esordirà in piattaforma dal 3 ottobre 2024.

Nell’attesa, ecco che vi proponiamo il primo agghiacciante trailer..

Salem’s Lot e le note di produzione

Il film è stato diretto da Gary Dauberman, ed ispirato al romanzo omonimo firmato da Stephen King. Dauberman figura anche come produttore esecutivo, in produzione invece spiccano i nomi di James Wan e Michael Clear per Atomic Monster Roy Lee per Vertigo e Mark Wolper. Nel cast spazio per Lewis Pullman, Alfre Woodard, Makenzie Leigh, Bill Camp, Spencer Treat Clark, Pilou Asbæk e John Benjamin Hickey.

Trama Ufficiale: In Salem’s Lot, l’autore Ben Mears (Lewis Pullman) torna a Jerusalem’s Lot, la sua città natale, in cerca di ispirazione per il suo prossimo libro, solo per scoprire che la sua città natale è in preda a un vampiro assetato di sangue.

Brevi cenni al romanzo originale..

Pietra angolare dell’opera del maestro dell’horror King, Salem’s Lot ha segnato la prima grande incursione dell’autore nella narrativa sui vampiri e il suo secondo romanzo pubblicato, il primo è stato “Carrie”. Il libro ha gettato le basi per l’universo condiviso di King, poiché personaggi e luoghi di questo romanzo sono poi apparsi in opere successive come la serie The Dark Tower. In precedenza era stato adattato in una miniserie della CBS, diretta da Tobe Hooper e interpretata da David Soul e James Mason, era il 1979.

