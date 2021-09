Escape Room 2: un nuovo trailer dal film in uscita il 23 settembre

Warner Bros ha diffuso il nuovo trailer da Escape Room 2: Gioco Mortale, il film diretto da Adam Robitel in uscita il prossimo 23 settembre.

Uscito nel 2019, Escape Room ha da subito raccolto il parere positivo della critica, ma anche il benestare del pubblico, il film ha infatto raccolto un incasso importante da 155 milioni di dollari. Escape Room 2: Gioco Mortale ha già raccolto, nei mercati in cui è stato distribuito, un incasso da 44.88 milioni di dollari.

ESCAPE ROOM 2: GIOCO MORTALE

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Adam Robitel. La sceneggiatura è firmata da Bragi F. Schut, mentre in cabina di produzione ancora spazio per Neal H. Moritz. CAST: Taylor Russell, Logan Miller, Holland Roden, Indya Moore, Thomas Cocquerel, Carlito Olivero. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 16 luglio 2021. Il 15 luglio in Italia.

TRAMA: “ESCAPE ROOM 2: GIOCO MORTALE è il sequel del thriller psicologico che nel 2019 ha terrorizzato il pubblico di tutto il mondo. In questo secondo capitolo sei persone si trovano involontariamente bloccate in un’altra serie di escape room, per sopravvivere dovranno svelare lentamente ciò che hanno in comune… e scopriranno che in passato tutti loro hanno già preso parte al gioco.”

Vi siete allenati abbastanza? Tra poco sarà il momento di mettervi in gioco! #EscapeRoom2: Gioco Mortale dal 23 settembre al cinema. #EscapeRoomILFILM pic.twitter.com/MDCGGqSjFo — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) September 14, 2021