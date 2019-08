Adler Entertainment ha diffuso il primo trailer italiano di E poi c'è Katherine, commedia con protagonista Emma Thompson.

Ambientato nel mondo dei talk show americani, il film vedrà una leggendaria conduttrice televisiva alle prese con un calo di ascolti terrificante, venendo tra l'altro accusata di non amare il genere femminile. In coppia con la Thompson, l'attrice Mindy Kaling nel ruolo di un'assistente alla conduzione che con la sua esplosività riesce a salvare la carriera della protagonista.

Il Trailer

E poi c'è Katherine è stato diretto da Nisha Ganatra. Nel cast Emma Thompson, Mindy Kaling, Max Casella, Hugh Dancy, John Lithgow, Denis O'Hare, Reid Scott e Amy Ryan.

Sinossi. Katherine Newbury è una conduttrice pionieristica e leggendaria nel circuito dei talk show di tarda notte. Quando viene accusata di essere una "donna che odia le donne", mette in atto delle azioni precise e Molly viene assunta come l'unica donna nella stanza degli scrittori maschili di Katherine. Ma Molly potrebbe essere arrivata un po' in ritardo, dato che la formidabile Katherine affronta anche la realtà dei bassi ascolti e un'azienda che vuole comunque sostituirla. Molly, volendo dimostrare che non è stata assunta semplicemente perché donna, è determinata ad aiutare Katherine rivitalizzando il suo spettacolo e la sua carriera, e forse effettuando anche cambiamenti più grandi allo stesso tempo.

Il film arriverà nelle sale italiane dal 12 settembre 2019.