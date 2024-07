L’ottava ed ultima stagione di Elite, la fortunata serie spagnola, è oramai pronta per il suo esordio su Netflix.

A meno di tre settimane dalla messa in onda, sarà rilasciata sul catalogo dal 26 luglio, il colosso dello streaming ha reso disponibile in rete il trailer ufficiale. Così come recita la trama ufficiale, la morte che caratterizzerà l’ultima stagione sarà quella di Joel (Fernando Líndez), che aveva deciso nella stagione precedente di restare e di non andare in Sud Africa con Ivan.

Questa volta, Las Encinas sarà stravolta dall’ingresso di Emilia e Héctor Krawietz, fratelli a capo dell’associazione degli ex alunni. I due sono una forza da non sottovalutare: influenti, potenti e maestri della corruzione. Il caos seguirà la loro scia, distruggendo le vite di chiunque incroci il loro cammino. Omar ha il coraggio di affrontarli, deciso ad abbatterli a ogni costo. Incarnano tutto il marcio di Las Encinas e Omar non avrà pace finché non verranno sconfitti.

La serie originale spagnola è stata scritta da Carlos Montero (The Time in Between, Physical or Chemical) e Darío Madrona (Génesis, La chica de ayer, The Protected). NEL CAST Miguel Herrán, Jaime Lorente, Itzan Escamilla (Cable Girls, The Ministry of Time), Miguel Bernardeau (Ola de Crímenes), Arón Piper (15 Years and One Day), Ester Expósito (Estoy Vivo), Mina El Hammani (El Príncipe), Álvaro Rico (Velvet Collection) Omar Ayuso (che ha debuttato con Elite) e Danna Paola (Dare to Dream).

TRAMA: La serie è ambientata in un liceo esclusivo spagnolo, Las Encinas, e ruota intorno allo scontro di classe e alle relazioni tra gli studenti privilegiati iscritti alla scuola e un gruppo di compagni di classe ammessi grazie a borse di studio.

