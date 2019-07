Legendary Television ha svelato i nomi dei due showrunners che si occuperanno di Dune: The Sisterhood, la serie tv che farà da spin-off al riavvio di Dune.

Il pilot sarà diretto dallo stesso Denis Villeneuve, mentre l'intera serie sarà scritta da Jon Spaihts. I due filmmakers saranno impegnati anche come produttori esecutivi. Nel ruolo di showrunner sono stati ingaggiati Dana Calvo e Jon Spaihts.

La serie, prodotta da Legendary Television (divisione televisiva della Legendary Pictures, che produce il lungometraggio attualmente in fase di riprese), sarà ambientata nel mondo creato da Frank Herbert e verrà raccontata attraverso gli occhi di un misterioso ordine di donne noto come Bene Gesserit. Dotate di straordinarie abilità sia fisiche che mentali, le Bene Gesserit si destreggiano abilmente attraverso la politica feudale e gli intrighi dell’Impero, ordendo trame che arriveranno a condurle nell’enigmatico pianeta Arrakis, noto ai propri abitanti come Dune.

La distribuzione è attesa attraverso il servizio di streaming di WarnerMedia, ma anche grazie HBO Max.