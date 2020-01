Uno spaventoso drago nel trailer finale di Dolittle

Universal Pictures ha diffuso in rete il trailer finale di Dolittle, il nuovo adattamento dei romanzi firmati da Hugh Lofting.

Il nuovo video porta con sè alcune sequenze inedite, compresa una relativa al terrificante drago Ginko-Who-Soars, doppiato in originale da Frances de la Tour. Trovate il video in fondo al nostro articolo.

Dolittle

La regia è stata affidata a Stephen Gaghan, sua anche la sceneggiatura, in collaborazione con Tom Shepherd.

CAST VOCALE: Emma Thompson (la pappagallina Polynesia), Selena Gomez (la giraffa Betsy), Tom Holland (il cane Jip), Ralph Fiennes (la tigre Barry), Rami Malek (il gorilla Chee-Chee), Octavia Spencer (l'anatra Dab-Dab), Craig Robinson (il topo Fleming), Carmen Ejogo (la leonessa Regine), Marion Cotillard (la volpe Tutu), Kumail Nanjiani (lo struzzo Plimpton), John Cena (l'orso polare Yoshi), Frances De La Tour (Ginko-Who-Soars).

CAST UMANO: Robert Downey jr, Antonio Banderas e Michael Sheen.

TRAMA: Robert Downey Jr. dà vita ad uno dei personaggi più longevi della letteratura, in una rivisitazione della classica storia di un uomo capace di parlare direttamente con gli animali: Dolittle. Dopo aver perso la moglie sette anni prima, l'eccentrico dottor John Dolittle (Downey), famoso medico e veterinario dell'Inghilterra della Regina Vittoria, vive in solitudine dietro le alte mura della sua dimora Dolittle con un esercito di animali esotici a fargli compagnia. Ma quando la giovane Regina (Jessie Buckley, A proposito di Rose) si ammala gravemente, Dolittle con riluttanza è costretto a salpare per un'epica avventura in un'isola leggendaria in cerca di una cura, ritrovando così il suo spirito e il suo coraggio mentre combatte vecchi avversari e scopre creature meravigliose. Il dottore nella sua ricerca è affiancato da un sedicente e giovane assistente (Harry Collett di Dunkirk), e da un incredibile gruppo di amici animali, tra cui un gorilla ansioso (doppiato nella versione originale dal premio Oscar® Rami Malek), un'anatra entusiasta ma svampita (l’attrice premio Oscar® Octavia Spencer), una coppia litigiosa formata da uno struzzo cinico (Kumail Nanjiani di The Big Sick: Il matrimonio si può evitare, l’amore no) e un allegro orso polare (John Cena, Bumblebee), e un pappagallo testardo (l’attrice premio Oscar® Emma Thompson), che funge da consigliere di fiducia di Dolittle, e confidente.

Dolittle arriverà nelle sale italiane il 30 gennaio 2020.