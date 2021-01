La Disney ha trovato il regista per il pilot del sequel di Willow

La Disney ha trovato il regista che si occuperà di dirigere il pilot del sequel di Willow, il cult fantasy datato 1988.

L’aggiornamento odierno del The Hollywood Reporter ha confermato che sarà Jonathan Entwistle il regista che si occuperà di dare il via alla nuova serie sequel di Willow. Il regista ad oggi è noto per aver diretto The End of the F***ing World e co-creato I Am Not Okay with This, entrambi progetti apprezzati da pubblico e critica, ma soprattutto prodotti da Netflix.

Con il suo mondo epico di spade, magia e avventura, Willow ha stregato e influenzato così tante persone,” ha dichiarato ufficialmente Jonathan Entwistle. “Sono entusiasta di iniziare questo viaggio e lavorare con Jon e Wendy per creare qualcosa che sia profondamente legato al film originale e, al contempo, un capitolo nuovo e originale di una storia tanto amata. Avere la possibilità di muovermi in un mondo creato così scrupolosamente da Ron Howard nel 1988 è un sogno che diventa realtà“

Ricordiamo che Jonathan Entwistle prenderà il posto di Jon M. Cho, il regista inizialmente ingaggiato dalla Disney, poi andato via per il sopraggiungere di altri impegni.

WILLOW

PRODUZIONE: Lo showrunner della serie sarà Jonathan Kasdan, che ha firmato la sceneggiatura del primo episodio. Wendy Mericle, Ron Howard, Bob Dolman (autore del film), Kathleen Kennedy e Michelle Rejwan saranno invece parte del team produttivo. L’episodio pilota sarà diretto da Jonathan Entwistle. CAST: Warwick Davis, Erin Kellyman, Cailee Spaeny, Ellie Bamber.

TRAMA: La trama della serie trama dovrebbe ruotare attorno a un gruppo in missione per salvare un principe rapito. Tra loro Dove, una modesta cuoca il cui passato ha molti punti in comune con Willow. Scoprirà di essere una “prescelta” e unirà le forze con Kit, la principessa il cui fratello gemello è stato rapito. Con loro Jade, migliore amica di Kit oltre che sua serva, Boorman, un uomo il cui ruolo sembra simile a quello che aveva Val Kilmer nel film, un ladro e bugiardo che si unisce alla missione pur di uscire di prigione.

Prossimamente su Disney+.