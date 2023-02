Da Disney+ il trailer ufficiale di Peter Pan e Wendy

Disney+ ha condiviso in rete il primo trailer di Peter Pan e Wendy, la nuova versione live-action del classico dell’animazione in arrivo sulla piattaforma digitale dal 28 aprile.

Diretto da David Lowery, regista di Il Drago Invisibile, il nuovo live-action si presenta quest’oggi attraverso un primo trailer ricco di magia, ma anche con uno sguardo più approfondito ai due protagonisti interpretati dai giovanissimi Alexander Molon ed Ever Anderson. Col trailer (qui di seguito), vi proponiamo anche il nuovo poster in fondo alla pagina.

PETER PAN E WENDY

Il film sarà diretto da David Lowery (Il drago invisibile) e prodotto da Jim Whitaker (Il drago invisibile). NEL CAST Jude Law (Animali fantastici e dove trovarli) nel ruolo di Capitan Uncino; Yara Shahidi (Grown-ish) in quello di Trilli; Ever Anderson (Black Widow) nel ruolo di Wendy e Alexander Molony (The Reluctant Landlord) in quello di Peter Pan. Molly Parker (House of Cards – Gli intrighi del potere) è Mrs. Darling, mentre Alan Tudyk (Rogue One: A Star Wars Story) è Mr. Darling. Nel cast anche gli esordienti Joshua Pickering nel ruolo di John; Jacobi Jupe in quello di Michael e Alyssa Wapanatâhk nel ruolo di Tiger Lily. Infine Jim Gaffigan (The Jim Gaffigan Show) sarà Spugna. Su Disney+ dal 28 aprile.

TRAMA: Basato sul romanzo di J. M. Barrie “Peter Pan. Il bambino che non voleva crescere” (“Peter and Wendy”) e ispirato al classico animato del 1953, Peter Pan & Wendy è la storia senza tempo di una giovane ragazza che, sfidando il desiderio dei suoi genitori di farle frequentare il collegio, parte con i suoi due fratelli più piccoli verso la magica Isola che non c’è. Lì incontra un ragazzo che si rifiuta di crescere, una piccola fata e un malvagio capitano pirata. Insieme si ritrovano presto a vivere un’emozionante e pericolosa avventura molto molto lontano dalla loro famiglia e dalle comodità di casa.

IL POSTER