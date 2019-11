Disney just announced a TON of new movie titles & release dates thru 2023. Highlights:



• 5 new untitled Marvel films: Oct. 2022, and Feb., May, July and Nov. 2023.

• *20* new untitled Fox films.

• THE LAST DUEL, ie the Damon/Affleck medieval rape movie, opens Xmas 2020. pic.twitter.com/xzT1na7uaF