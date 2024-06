I Marvel Studios hanno da poco diffuso un nuovo spot di Deadpool & Wolverine ricco di sequenze inedite.

Nel nuovo video promozionale è possibile dare un primo sguardo a Sabretooth, personaggio amato dai fan degli X-Men portato sul grande schermo nella trilogia originale da Tyler Mane (quindi anche in Deadpool & Wolverine) e successivamente da Liev Schreiber. Trovate lo spot nel tweet in fondo alla pagina.

Deadpool & Wolverine è diretto da Shawn Levy ed è interpretato da Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.

Il film è prodotto da Kevin Feige, Ryan Reynolds, Shawn Levy e Lauren Shuler Donner, mentre Louis D’Esposito, Wendy Jacobson, Mary McLaglen, Josh McLaglen, Rhett Reese, Paul Wernick, George Dewey e Simon Kinberg sono i produttori esecutivi. Deadpool & Wolverine è scritto da Ryan Reynolds & Rhett Reese & Paul Wernick & Zeb Wells & Shawn Levy.

La Trama: Dopo alcune delusioni professionali e una crisi di mezza età tuttora in corso, Wade Wilson ora vende automobili usate. Ha appeso gli stivali al chiodo, finché la sua famiglia, i suoi amici e il mondo intero non vengono minacciati. Mentre tutti quelli che ama sono in pericolo, Deadpool unisce le forze a un riluttante Wolverine per combattere per la loro sopravvivenza e, alla fine, per il loro retaggio.

Nelle sale italiane dal 24 luglio 2024.

Ready to risk everything.



Experience #DeadpoolAndWolverine, only in theaters July 26. Get tickets now: https://t.co/Gsnkj23vxk pic.twitter.com/tg84zudweu — Marvel Studios (@MarvelStudios) June 28, 2024

