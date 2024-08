Dave Bautista con Jason Momoa per un nuovo film

Le star hollywoodiane Dave Bautista e Jason Momoa condivideranno preso il set in un nuovo film intitolato The Wrecking Crew.

L’idea per questo “buddy movie” è nata nel 2021 via social come un semplice scambio di battute tra i due attori. Da una semplice idea scherzosa si è passato ai fatti, ed il film arriverà in sala sotto la regia di Angel Manuel Soto (Blue Beetle), attraverso il marchio Amazon MGM Studios.

The Wrecking Crew ruoterà intorno alle disavventure di un poliziotto scapestrato (Momoa) e del suo fratellastro, un disciplinato Marine (Bautista), che dopo vent’anni di rancore si trovano a dover lavorare insieme per svelare la cospirazione dietro l’omicidio del padre. Il cast conterà anche Claes Bang (The Square) in quello che sembra il ruolo da villain.

Angel Manuel Soto dirigerà una sceneggiatura firmata da Jonathan Tropper, i cui crediti futuri contano lo Star Wars movie di Shawn Levy (Deadpool & Wolverine). Tra i produttori di The Wrecking Crew figurano Lynn Harris e Matt Reeves della 6th & Idaho, insieme a Bautista, Momoa e Jeffrey Fierson.

