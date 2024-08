Il prossimo film di Xavier Dolan sarà un horror

Il regista Xavier Dolan tornerà dietro la macchina da presa per un film di genere horror con ambientazioni storiche.

Un anno dopo le sue dichiarazioni contro il mondo dell’intrattenimento cinematografico, culminate con il ritiro dalle scene, il talentuoso Xavier Dolan ha cambiato idea, e nel farlo ha scelto il genere horror. A confermare la notizia è stato lo stesso regista attraverso una lunga intervista video rilasciata a Sans Filtre.

All’interno dell’intervista, Dolan ha rivelato di aver scritto la sceneggiatura di questo film prima del lungo periodo di Pandemia. “Sarà ambientato in Francia negli anni Ottanta dell’Ottocento“. Nessun altro dettaglio sulla trama è stato rivelato, solo che sarà “un film sulla paura di fallire, la paura di essere respinto, di essere frainteso, la difficoltà di creare“.

Dolan ha lasciato trapelare, inoltre, l’intenzione di girare il film a Mont-Saint-Michel e zone limitrofe, ma anche in studio, con un budget importante.

L’ultima volta di Dolan dietro la macchina da presa è stata nel 2016: l’accoglienza della critica nei riguardi di It’s Only the End of the World si è rivelata un vero e proprio “bagno di sangue”. Motivo in più per aspettarsi un grande ritorno!

Correlati