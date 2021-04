Nuove date di uscita al cinema per Diabolik e Freaks Out

01 Distribution ha svelato poco fa il listino relativo alla riapertura delle sale in Italia, ed ovviamente tra i titoli che hanno più interesse vanno citati Diabolik e Freaks Out.

Diabolik approderà nelle sale a partire dal 28 ottobre, ma l’annuncio della data non è l’unica novità relativa alla pellicola dei Manetti bros, i produttori infatti hanno confermato che in produzione ci sono già altri due sequel, le cui riprese dovrebbero partire già dal prossimo mese di ottobre.. Per quanto riguarda, invece, Freaks Out, l’uscita cinematografica del film è stata fissata per il 16 dicembre.

DIABOLIK

PRODUZIONE: Il film è stato diretto dai Manetti Bros. La sceneggiatura è di Michelangelo La Neve e Manetti bros., che hanno firmato il soggetto insieme a Mario Gomboli. Il film è prodotto da Carlo Macchitella e Manetti bros. per Mompracem con Rai Cinema, con il sostegno di Emilia – Romagna Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission, Film Commission Vallee D’Aoste. CAST: Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Alessandro Roia, Serena Rossi e Claudia Gerini. DISTRIBUZIONE: Nelle sale italiane dal 28 ottobre 2021.

TRAMA: Roma, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel. Quando Israel scompare misteriosamente, forse in fuga o forse catturato dai nazisti, i quattro “fenomeni da baraccone” restano soli nella città occupata. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini… e il corso della Storia.

FREAKS OUT

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Gabriele Mainetti, il cui nome è presente anche riguardo la sceneggiatura al pari di Nicola Guaglianone. CAST: Aurora Giovinazzo, Claudio Santamaria, Pietro Castellitto e Giancarlo Martini nella parte dei 4 protagonisti e Max Mazzotta, Giorgio Tirabassi e Franz Rogowski come co-protagonisti. Nel cast anche Francesca Anna Bellucci, Michelangelo Dalisi, Eric Godon, Emilio De Marchi, Anna Tenta, Astrid Meloni, Olivier Bony. DISTRIBUZIONE: Nelle sale italiane dal 16 dicembre 2021.

