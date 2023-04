Danny e Michael Philippou verso la regia di Street Fighter

Legendary Pictures sta trattando l’ingaggio di Danny e Michael Philippou in merito alla regia del nuovo adattamento del videogame Street Fighter.

Meno di un mese dall’annuncio dell’acquisizione dei diritti di sfruttamento cinematografico e televisivo del franchise videoludico Street Fighter, la nota casa di produzione sembra aver scelto il duo registico per il primo dei film in live action in programma. Secondo The Wrap, infatti, Legendary avrebbe scelto per la regia Danny e Michael Philippou, il duo alle spalle di Talk to Me, film acclamato al Sundance Film Festival.

Sarà nostra premura confermarvi l’ingaggio attraverso i prossimi aggiornamenti…

L’accordo tra Legendary e Capcom (la società detentrice dei diritti videoludici) prevederebbe una collaborazione a stretto contatto non solo per la realizzazione di un film, ma anche per future serie tv. Come noto, Legendary Pictures viene da un accordo di distribuzione con la Sony Pictures, è pertanto plausibile che lo studios possa essere molto interessato ad entrare nell’affare.

IL VIDEOGAME

Street Fighter è uno dei franchise videoludici di combattimento più amati di sempre, ma anche tra i più longevi. Il primo storico capitolo è approdato nelle sale giochi nel 1987, raggiungendo il culmine col secondo straordinario capitolo nel 1991. Il franchise ha venduto 49 milioni di unità in tutto il mondo, con un nuovo capitolo, Street Fighter 6, in uscita il 6 giugno.