A poco più di due settimane dal primo teaser, Netflix ha diffuso online il full trailer e il nuovo poster di Black Knight, la nuova serie distopica sudcoreana.

Ambientata nel 2071, dove solo l’1% della popolazione mondiale è sopravvissuta all’inquinamento atmosferico che ha devastato l’intero pianeta, la nuova serie Netflix Original in live action segue un gruppo di corrieri specializzati chiamati Cavalieri che riforniscono di ossigeno artificiale e proteggono dai ladri i pochi superstiti, ora organizzati in una rigida società divisa in classi.

IL TRAILER

Black Knight

La serie è stata scritta e diretta Cho Ui-seok. Nel cast spazio per con Kim Woo-bin , Esom , Kang Yoo-seok e Song Seung-heon. La nuova serie sudcoreana, basata sul webtoon (Cartoon Web) indonesiano “Delivery Knight” di Lee Yoon-gyun, è ambientata nel 2071, dove l’inquinamento dell’aria ha ucciso il 99% della popolazione, questa la sinossi ufficiale Netflix:

“In un futuro distopico devastato dall’inquinamento, la sopravvivenza dell’umanità intera dipende da in gruppo di corrieri… decisamente atipici.“

Black Knight sarà diffusa da Netflix a livello globale a partire dal 12 maggio prossimo.

IL POSTER