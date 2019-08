L'adattamento cinematografico del videogame Uncharted ha perso il suo regista. Dan Trachtenberg ha lasciato la direzione del film.

La conferma del divorzio artistico tra Sony Pictures e Dan Trachtenberg è arrivata attraverso un aggiornamento proveniente dal solito Deadline. All'interno della news non vengono riportate le ragioni dell'addio di Trachtenberg, ma si evince però che in casa Sony si starebbe già pensando al sostituto.

Quello di Trachtenberg è solo l'ennesimo addio in una produzione che stenta da anni a decollare. In passato sono stati David O. Russell, Neil Burger, Seth Gordon e Shawn Levy, i registi che hanno iniziato a lavorare sul progetto, per poi lo abbandonarlo per motivi più o meno vari.

Uncharted

Uncharted non ha al momento un regista. La sceneggiatura è passata nelle mani di Joe Carnahan, David Guggenheim e Eric Warren Singer.

Nel cast Tom Holland.

Nelle sale Usa dal 18 dicembre 2020.