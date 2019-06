Dal prossimo 19 giugno Captain Marvel sarà disponibile in versione Home Video, e come da routine in questo nostro articolo illustriamo quelle che saranno le caratteristiche del prodotto in vendita.

Il primo lancio (19 giugno) è come sempre destinato alle piattaforme digitali (GooglePlay, Chili, Rakuten e TimVision), successivamente (il 26 giugno) sarà la volta delle classiche versioni fisiche, ovvero DVD, Blu-ray, Blu-ray 4K Ultra-HD e SteelBook Blu-ray 3D.

Ma entriamo nello specifico, e diamo un’occhiata a quelli che saranno i contenuti extra offerti nelle varie versioni.

CONTENUTI EXTRA

Blu-ray & Digital – Versioni Alternative

Riproduci il film con l’introduzione – Un’introduzione al film ideata e raccontata dai suoi registi e sceneggiatori Anna Boden & Ryan Fleck.

Riproduci il film con il commento audio – I commenti dei registi e sceneggiatori Anna Boden & Ryan Fleck durante il film.

Featurette

Diventare un Supereroe – Qui è possibile seguire il percorso di Brie Larson verso il Marvel Cinematic Universe e scoprire cosa ci voglia per diventare un Marvel Super Hero in tutto e per tutto.

Momento Grande Eroe – In questa clip si mette in evidenza il grandissimo impatto dell’ingresso di Captain Marvel nel Marvel Cinematic Universe. Il suo arrivo è stato d’ispirazione per il pubblico di tutto il mondo!

L’origine di Nick Fury – Una testimonianza di come i più importanti avvenimenti del Marvel Cinematic Universe siano passati davanti agli occhi di Nick Fury che non è certo rimasto a guardare: la sua influenza ha aiutato questo stesso Universo a prendere forma.

La Squadra Perfetta – Ecco perché Anna Boden & Ryan Fleck sono la coppia perfetta per la regia del film sul Marvel Super Hero più potente di sempre.

Gli Skrull e i Kree – Un’occhiata più ravvicinata agli Skrull e ai Kree, al loro perenne conflitto e all’importanza dei cambi di prospettiva all’interno del film.

Un Gatto Isterico – Il cast e la crew del film raccontano come sia stato lavorare con Goose, sottolineando l’incredibile talento dimostrato dal felino nell’interpretazione di un personaggio così complesso.

Scene Eliminate

“Chi Ammiri di Più?” – Yon-Rogg, il Comandante dei Kree, deve rispondere all’Intelligenza Suprema che lo interroga sulle sue capacità di leadership.

Reclute Starforce – In una stanza piena di studenti, Yon-Rogg tiene una lezione sulla missione dei Kree, ovvero quella di difendere tutte le Nazioni dal flagello degli Skrulls.

Verso Torfa – Vers (Danvers) e i suoi compagni della Star Force discutono insieme per preparare la loro missione di salvataggio su Torfa.

“Me lo fai un Sorriso?” – In questa versione alternativa di una scena del film, Vers sta consultando una mappa quando le arriva un’ambigua offerta di assistenza.

Scatola Nera – Kelly tenta di rintracciare Vers e Fury dopo la loro fuga su un quadjet dalla base congiunta NASA-USAF.

Errore da Recluta – L’agente cadetto dello S.H.I.E.L.D. Phil Coulson aiuta il Direttore Keller a tirarsi fuori da un’imbarazzante situazione.

Papere – Il destino dell’universo è in bilico mentre il cast si diverte con oggetti di scena e bloopers sul set.

Contenuti Esclusivi sulle Piattaforme Digitali