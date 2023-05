Dal 10 al 17 maggio The First Slam Dunk arriva negli UCI Cinemas

Dal 10 al 17 maggio arriva nelle sale UCI Cinemas, The First Slam Dunk, l’attesissimo anime diretto da Takehiko Inoue; il 10 maggio il film sarà in anteprima in giapponese con sottotitoli in italiano, e dall’11 al 17 maggio con doppiaggio italiano.

I fan che acquisteranno un biglietto per assistere all’anteprima del 10 maggio nelle sale UCI riceveranno in omaggio un set di 5 cards dedicate al lungometraggio animato. (Operazione a premi valida dal 17 aprile al 10 maggio 2023. Regolamento su https://www.animefactory.it/blog/)

Il film esce dopo 26 anni dall’ultima stagione dell’iconica serie animata e racconta ancora una volta la storia dell’ormai celebre squadra di basket nipponica. Si tratta di un splendido adattamento al grande schermo di una storia che per anni ha appassionato milioni di persone in tutto il mondo, che vanta non solo una grande potenza emotiva ma anche un’incredibile qualità tecnica, con scene splendide e ben realizzate sotto ogni punto di vista.

The First Slam Dunk: trama

Il protagonista del film è Ryota Miyagi, da sempre lui e il basket sono una cosa sola. A trasmettergli l’amore per questo sport è stato il fratello maggiore Sota, morto in un incidente in mare quando Ryota era ancora piccolo. Ryota è il playmaker dello Shohoku, squadra che si è guadagnata un posto al torneo nazionale come rappresentante della Prefettura di Kanagawa nonostante sia un liceo sconosciuto. Ryota è pronto, assieme ai suoi compagni di sempre, ad affrontare “l’imbattibile” Sannoh, il team campione del torneo nazionale.

The First Slam Dunk: in quale sale UCI sarà possibile vederlo

THE FIRST SLAM DUNK sarà proiettato Il 10 maggio in anteprima in giapponese con sottotitoli in

italiano e dall’11 al 17 maggio con doppiaggio in italiano in tutte le multisala del Circuito: UCI Bicocca (MI), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino, UCI Firenze (FI), UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Porta di Roma (RM), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI RomaEst (RM), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Verona (VR), UCI Curno (BG), UCI Ferrara (FR), UCI Fiume Veneto (PN), UCI MilanoFiori (MI), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Sinalunga (SI), UCI Alessandria (AL), UCI Arezzo (AR), UCI Showville Bari (BA), UCI Bolzano (BZ), UCI Cinemas Meridiana Bologna (BO), UCI Catania (CT), UCI Certosa (MI), UCI Megalò (CH), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Luxe Maximo (RM), UCI Palermo (PA), UCI Pioltello (MI), UCI Luxe Palladio (VI) e UCI Villesse (GO).