Tra i momenti più attesi dai nostalgici, il D23 questa notte ha portato alla luce il teaser trailer La Sirenetta, la versione live-action del classico d’animazione Disney.

In via di sviluppo da molto tempo, la nuova versione in live-action di La Sirenetta approderà nelle sale nordamericane a partire dal 23 maggio del 2023, riportando la dolcissima Arie (qui interpretata dalla talentuosa Halle Bailey) nelle sale a distanza di 34 anni dal cartoon che ha emozionato milioni di spettatori. Ecco il teaser trailer.

LA SIRENETTA

La regia è stata affidata a Rob Marshall. La sceneggiatura è stata invece firmata da Jane Goldman (Kick-Ass, Kingsman). Il live action comprenderà anche le musiche originali composte da Alan Menken per il film animato del 1989 insieme a Lin-Manuel Miranda (Oceania, Mary Poppins Returns). NEL CAST Halle Bailey interpreta la protagonista di La Sirenetta assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, interpreta re Tritone.

Al Cinema dal 23 maggio 2023.