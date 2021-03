Critics’ Choice Awards: 4 premi a Nomadland, ecco i vincitori

Nella notte sono stati assegnati i Critics’ Choice Awards 2021, i premi assegnati dalla Broadcast Film Critics Association (BFCA): a dominare la serata Nomadland.

Composta da circa 300 recensori tv, radio e online del nordamerica, la BFCA ha decretato i vincitori dell’edizione 2021, e lo ha fatto attraverso una cerimonia di premiazione completamente virtuale, con Taye Diggs in cabina di conduzione.

Nonostante le 12 nomination guadagnate da Mank, a prendere lo scettro di dominatore dei Critics’ Choice Awards è stato Nomadland: lanciatissimo verso gli Oscar 2021, il film ha portato a casa 4 premi (Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura e Miglior Fotografia). Molti premi, infine, sono stati raccolti da prodotti provenienti da Netflix, con Ma Rainey’s Black Bottom e Il Processo ai Chicago 7 finiti entrambi a premi.

Prima di consegnarvi la lista dei vincitori dei Critics’ Choice Awards 2021, vi ricordiamo che la settimana prossima saranno annunciate le nomination relative agli Oscar 2021.

BEST PICTURE

Nomadland (Searchlight Pictures)

BEST DIRECTOR

Chloé Zhao – Nomadland (Searchlight Pictures)

BEST ACTOR

Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix)

BEST ACTRESS

Carey Mulligan – Promising Young Woman (Focus Features)

BEST SUPPORTING ACTOR

Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah (Warner Bros.)

BEST SUPPORTING ACTRESS

Maria Bakalova – Borat Subsequent Moviefilm (Amazon Studios)

BEST YOUNG ACTOR/ACTRESS

Alan Kim – Minari (A24)

BEST ACTING ENSEMBLE

The Trial of the Chicago 7 (Netflix)

BEST FOREIGN LANGUAGE FILM

Minari (A24)

BEST COMEDY

Palm Springs (Hulu and NEON)

BEST ORIGINAL SCREENPLAY

Emerald Fennell – Promising Young Woman (Focus Features)

BEST ADAPTED SCREENPLAY

Chloé Zhao – Nomadland (Searchlight Pictures)

BEST CINEMATOGRAPHY

Joshua James Richards – Nomadland (Searchlight Pictures)

BEST SCORE

Trent Reznor, Atticus Ross, and Jon Batiste – Soul (Disney)

BEST PRODUCTION DESIGN

Donald Graham Burt, Jan Pascale – Mank (Netflix)

BEST EDITING

Alan Baumgarten – The Trial of the Chicago 7 (Netflix)

Mikkel E. G. Nielsen – Sound of Metal (Amazon Studios)

BEST COSTUME DESIGN

Ann Roth – Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix)

BEST HAIR AND MAKEUP

Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix)

BEST VISUAL EFFECTS

Tenet (Warner Bros.)

BEST SONG

Speak Now – One Night in Miami (Amazon Studios)

2021 SEE HER AWARD

Zendaya