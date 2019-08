Tom Hiddleston tornerà ad interpretare l'antieroe Loki, e come noto lo farà nella futura serie tv realizzata per Disney+ da Marvel Studios.

Annunciata ufficialmente (qui) durante il panel Marvel del Comic-Con di San Diego, la serie tv Loki a quanto pare conterà su una durata di 6 episodi, ognuno della durata di un'ora circa. A confermarlo è stato lo stesso Hiddleston durante una recentissima intervista rilasciata a ComicBook.

L'attore non si è limitato a svelare il numero di episodi, ma ha brevemente descritto quella che potrebbe essere l'evoluzione del suo personaggio, molto meno eroistica (come vista in Avengers: Endgame), e più rivolta verso il lato malvagio del suo carattere (in pieno stile The Avengers).

Loki

Loki sarà sviluppato da Michael Waldron. In cabina di produzione Kevin Feige e Michael Waldron. Nel cast Tom Hiddleston.

La distribuzione avverrà su Disney+ dalla primavera del 2021.