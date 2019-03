Con una foto pubblicata su Facebook, il regista Matteo Garrone ha annunciato l’inizio delle riprese di Pinocchio.

Nella foto (che potete vedere a fine articolo) si vede Garrone sul set accanto a un pezzo di legno. Come didascalia alla foto, il regista ha citato l’incipit del romanzo di Collodi “C’era una volta un pezzo di legno…“

Pinocchio sarà girato in Italia tra Lazio, Puglia e Toscana.

Il cast comprende Roberto Benigni (Geppetto), Matilda De Angelis (Fata Turchina), Gigi Proietti (Mangiafuoco), Federico Ielapi (Pinocchio), Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini (il Gatto e la Volpe).

Il film, una coproduzione internazionale Italia/Francia, è prodotto da Archimede con Rai Cinema e Le Pacte, in associazione con Recorded Picture Company. Le vendite internazionali sono curate da HanWay Films. Il film sarà distribuito in Italia da 01 Distribution e in Francia da Le Pacte.