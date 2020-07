Comic-Con@Home: Trailer e data da Fear the Walking Dead 6

Il panel AMC del Comic-Con@Home dedicato a Fear the Walking Dead è andato in scena questa sera, regalando ai fan trailer e data di lancio.

I nuovi episodi di Fear the Walking Dead andranno in onda su AMC dall'11 ottobre 2020. La data della premiere è stata accompagnata dallaaaaaa presentazione del nuovo trailer, visibile per l'occasione in fondo alla pagina.

Sul palco si sono avvicendati gli showrunner Andrew Chambliss e Ian Goldberg, oltre ai membri del cast Alycia Debnam-Carey (Alicia), Colman Domingo (Strand), Jenna Elfman (June), Ruben Blades (Daniel), Danay Garcia (Luciana) e Karen David (Grace).

Nonostante il lancio del trailer, le riprese della sesta stagione sono però incomplete, a tal proposito lo showrunner ha spiegato:

"Quando abbiamo dovuto interrompere il lavoro sul set stavamo per concludere la prima metà della stagione. Ora stiamo semplicemente aspettando. Abbiamo concluso la stesura degli script della sesta stagione e stiamo attendendo di scoprire quando potremo tornare sul set." Fonte: TvLine

FEAR THE WALKING DEAD

PRODUZIONE : La serie tv è stata sviluppata da Dave Erickson e Scott M. Gimple. Tra i produttori Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Greg Nicotero e David Alpert. I nuovi showrunners sono Andrew Chambliss e Ian Goldberg.

: La serie tv è stata sviluppata da Dave Erickson e Scott M. Gimple. Tra i produttori Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Greg Nicotero e David Alpert. I nuovi showrunners sono Andrew Chambliss e Ian Goldberg. CAST : Lennie James, Danay Garcia, Maggie Grace, Alycia Debnam Carey, Colman Domingo, Garret Dillahunt, Jenna Elfman, Alexa Nisenson, Austin Amelio, Ruben Blades, Karen David.

: Lennie James, Danay Garcia, Maggie Grace, Alycia Debnam Carey, Colman Domingo, Garret Dillahunt, Jenna Elfman, Alexa Nisenson, Austin Amelio, Ruben Blades, Karen David. TRAMA : Il modo in cui verranno raccontate le storie sarà davvero differente rispetto alle altre due serie prodotte, sarà quasi un format completamente nuovo.

: Il modo in cui verranno raccontate le storie sarà davvero differente rispetto alle altre due serie prodotte, sarà quasi un format completamente nuovo. IN TV: La sesta stagione dall'11 ottobre 2020.

IL TRAILER