Comic-Con@Home 2021: Amazon presenta il teaser di S.O.Z. Soldiers or Zombies

Amazon Studios ha presenziato al Comic-Con@Home 2021 questa notte con un panel dedicato al genere horror: tra i progetti presentati il reboot televisivo di So Cosa hai Fatto e la serie S.O.Z. Soldiers or Zombies.

Intitolato in originale “I Know What You Did Last Summer“, il reboot dell’iconico franchise horror degli anni ’90 sarà prodotto da Sony Pictures Television e Original Film, con Amazon Studios protagonista in chiave di distribuzione con Prime Video. La sceneggiatrice Sara Goodman sarà showrunner, mentre la serie si baserà sul romanzo del 1973 di Lois Duncan.

Al centro della trama ci sarà un gruppo di teenager che vive in un città piena di segreti. Come nell’originale film, i giovani verranno tormentati da un killer un anno dopo un incidente mortale avvenuto durante la serata del diploma. Nel cast Madison Iseman, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck, Brooke Bloom e Bill Heck, mentre Sonya Balmores e Spencer Sutherland avranno dei ruoli ricorrenti.

Per quanto riguarda, invece, S.O.Z. Soldiers or Zombies si tratta di una serie horror post-apocalittico creata da Nicolas Entel, dove ovviamente i famelici zombie la faranno da padrona in un mondo oramai in rovina. Durante il panel del Comic-Con è stato presentato il teaser trailer, lo trovate in fondo alla pagina. L’esordio della serie su Prime Video è previsto per il 6 agosto.