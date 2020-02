Al Cinema: La velocità supersonica di Sonic da oggi nelle sale

L’atteso esordio italiano di Sonic – Il Film è finalmente arrivato, la pellicola tratta dall’omonima saga videoludica è così pronta a risvegliare il Box Office Italia assopito da settimane.

Accompagnata da polemiche legate allo stile utilizzato per ricreare in CG il celebre protagonista, la campagna promozionale di Sonic – Il Film presenta una nuova clip italiana, dal titolo “Non me l’aspettavo questa“. La trovate in fondo al nostro articolo.

Sonic – Il Film

Sonic – Il Film è diretto da Jeff Flower. In cabina di produzione spiccano i nomi di Neal H. Moritz per Original Film, lo stesso Fowler per Blur Studio e Tim Miller (Deadpool).

CAST: James Marsden, Tika Sumpter, Jim Carrey. La voce originale di Sonic sarà quella di Ben Schwartz.

TRAMA: Basato sul famosissimo franchise videoludico Sega, SONIC – IL FILM racconta la storia del riccio più veloce del mondo e della sua incredibile avventura nella sua ‘nuova casa’, la Terra. Nel film, Sonic e il suo nuovo migliore amico Tom (James Marsden) si uniscono per difendere il pianeta dal genio malvagio, il Dr. Robotnik (Jim Carrey) e dai suoi diabolici piani per il dominio del mondo. Il film, pensato per ragazzi e famiglie vede tra gli altri la partecipazione di Tika Sumpter nei panni di Annie Wachowski, moglie dello sceriffo Tom.

La saga videoludica Sonic the Hedgehog è stata lanciata da SEGA nel lontanto 1991. Essa si concentra su Sonic ed i suoi amici, i quali sfruttano la loro velocità per recuperare oggetti, cercando nello stesso tempo di sgominare i piani del malvagio dottor Eggman Robotnik. Nella loro lunga storia in console Sonic e company sono riusciti a vendere oltre 350 milioni di copie in tutto il mondo.

Il film arriverà nelle sale il 14 febbraio 2020. In Italia dal 13 febbraio.