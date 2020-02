Anche Michael B. Jordan per il nuovo film di David O. Russell

Continua il casting A-list legato al prossimo film – senza titolo – di David O. Russell, ed il nome nuovo è quello di Michael B. Jordan.

Dopo la notizia riportata ieri relativa alle trattative con Margot Robbie, questa mattina il The Hollywood Reporter ha svelato che il prossimo nome sulla lista di David O. Russell è quello di Michael B. Jordan, in questi giorni nelle sale di tutto il mondo con Il Diritto di Opporsi.

Il cast in costruzione al momento conta i soli nomi di Christian Bale e Margot Robbie (come detto data in trattativa). Non sono stati resi noti dettagli su quella che sarà la trama del film.

La produzione del film è da tempo affidata alla New Regency, mentre la 20th Century Studios.