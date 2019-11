In attesa del primo trailer, Tolo Tolo – il cinepanettone diretto ed interpretato da Checco Zalone – si presenta in rete col primissimo poster.

Come noto, il film è stato diretto da Checco Zalone, e co-scritto con Paolo Virzì, ed è atteso nelle sale per Capodanno 2020, distribuito da Medusa Film. Il poster lo trovate in fondo al nostro articolo.

Girato tra l’Africa, Malta, Roma, Bari, Trieste, il film è stato definito dal produttore Pietro Valsecchi “il film della piena maturità artistica di Zalone”:

Tutti i grandi scrittori ma anche i semplici viaggiatori e turisti dicono che una volta vista l’Africa ti rimane dentro e alla fine, prima o poi, ci si ritorna: lo chiamano Mal d’Africa. Lo stesso capita a tutti gli spettatori che in questi dieci anni hanno amato i film di Zalone: attendono da tre anni il suo nuovo film e soffrono un po’ di mal di Zalone. […] È il film della piena maturità artistica, ha lavorato per più di un anno a questo grande progetto e per la prima volta ne è anche il regista. È un film complicato da girare, in queste terre bellissime e difficilissime, con una troupe di oltre 120 persone, migliaia di comparse; un film che, come Checco ci ha dimostrato in questi anni sa affrontare con la comicità temi importanti e metterci davanti agli occhi i piccoli e grandi vizi che tutti noi abbiamo.

Tolo Tolo arriverà nelle sale dal 1° gennaio 2020.