Il regista Chad Stahelski è stato scelto per dirigere Michael B. Jordan in Rainbow Six, adattamento del celebre romanzo firmato da Tom Clancy.

Già protagonista nei panni dell’eroico Navy Seal nato dalla penna di Tom Clancy, il cui nome è John Clark, in Senza Rimorso, l’attore Michael B. Jordan troverà molto presto il funambolico co-regista di John Wick “Chad Stahelski” dietro la macchina da presa per quello che si presenta come l’adattamento di uno dei romanzi più celebri del defunto scrittore. A confermare l’ingaggio è stato questa sera un articolo del The Hollywood Reporter.

Jordan sarà impegnato nel progetto anche come produttore in coppia con Elizabeth Raposo tramite la loro società Outlier Society. Con loro anche Akiva Goldsman e Greg Lessans per la Weed Road Pictures, così come Josh Appelbaum e Andre Nemec per la The Saw Mill.

L’ex ufficiale della marina e della CIA – John Clark – è il secondo personaggio più importante dell’epopea romanzesca di Tom Clancy, come noto è difatti Jack Ryan il pupillo dello scrittore scomparso qualche anno fa. In passato Clark è già approdato al cinema, prima con Willem Dafoe per Sotto il segno del pericolo, poi con Liev Schreiber per Al vertice della tensione.

Senza Rimorso è servito come una sorta di avvio di un nuovo franchise, soltanto che ha dovuto affrontare il problema della pandemia da Covid-19, uscendo pertanto su Prime Video. Per quanto riguarda Rainbow Six l’obiettivo al momento sembrerebbe una distribuzione teatrale, ma nulla è ancora deciso.

