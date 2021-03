César 2021: tutti i vincitori, Adieu Les Cons è il miglior film

Sono stati annunciati ieri sera i vincitori ai premi César 2021 – assegnati dall’Académie des Arts et Techniques – che hanno visto trionfare come miglior film la commedia amara Adieu Les Cons di Albert Dupontel.

Il film ha vinto, oltre al premio sopracitato, quelli per la regia, per la sceneggiatura originale, per la fotografia, per l’attore non protagonista (Nicolas Marié) e per la scenografia.

Ad aggiudicarsi il premio come miglior film straniero è stato Another Round di Thomas Vinterberg. Da segnalare, inoltre, la vittoria del film Due di Filippo Meneghetti come miglior opera prima.

Di seguito l’elenco completo con i vincitori ai premi César 2021:

BEST FILM

Adieu Les Cons, dir: Albert Dupontel

BEST DIRECTOR

Albert Dupontel, Adieu Les Cons

BEST ACTRESS

Laure Calamy, Antoinette dans les Cévennes

BEST ACTOR

Sami Bouajila, Un fils

BEST FOREIGN FILM

Another Round, dir: Thomas Vinterberg

BEST SUPPORTING ACTRESS

Emilie Dequenne, Les Choses qu’on dit, Les Choses qu’on fait

BEST SUPPORTING ACTOR

Nicolas Mairé, Adieu Les Cons

BEST FEMALE NEWCOMER

Fathia Youssouf, Mignonnes

BEST MALE NEWCOMER

Jean-Pascal Zadi, Tout Simplement Noir

BEST ORIGINAL SCREENPLAY

Albert Dupontel, Adieu Les Cons

BEST ADAPTED SCREENPLAY

Stéphanie Demoustier, La Filles au Bracelet

BEST CINEMATOGRAPHY

Alexis Kavyrchine, Adieu Les Cons

BEST EDITING

Tina Baz, Adolescentes

BEST COSTUME DESIGN

Madeline Fontaine, La Bonne épouse

BEST SOUND DESIGN

Yolande Decarsin, Jeanne Deplancq, Fanny Martin and Olivier Goinard for Adolescentes

BEST PRODUCTION DESIGN

Carlos Conti, Adieu Les Cons

BEST ANIMATED FEATURE

Josep, dir: Aurel

BEST DOCUMENTARY

Adolescentes, dir: Sébastien Lifshitz

BEST FIRST FILM

Deux, dir: Filippo Meneghetti

BEST SCORE

Rone, La Nuit Venue