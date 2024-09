Si è chiuso con una nuova vittoria di Cattivissimo Me 4 il Box Office ITALIA del weekend 5-8 settembre, solo buono l’incasso di Beetlejuice Beetlejuice.

L’incasso complessivo del weekend nazionale ha fatto segnare 5,75 milioni di euro, con un -22,5% rispetto allo stesso weekend dello scorso anno, quando “Oppenheimer” e “The Nun 2” spingevano il botteghino nazionale fin sotto i 7,5 milioni. Si tratta di un buon risultato, ma forse sottostimato vista la presenza nelle sale di Beetlejuice Beetlejuice, film capace di incassare al Box Office USA una cifra stimata di 110 milioni all’esordio (qui nel dettaglio).

Cattivissimo Me 4 ha tenuto agevolmente la prima posizione (terzo weekend di fila) del Box Office ITALIA: l’incasso ottenuto è stato 2,01 milioni di euro, con un calo super contenuto (-16%), ed un totale ad un passo dai 14 milioni (13,61 milioni per la precisione). Dopo aver superato gli incassi finali del primo “Cattivissimo Me“, ora l’obiettivo è “Minions 2“, fermo a quota 14,78 milioni.

L’esordio italiano di Beetlejuice Beetlejuice (scoprite il concorso UCI Cinemas) è valso un secondo posto da 1,64 milioni di euro, con una media per sala di 3290 euro. Il risultato, come anticipato, è da considerare positivo ma sotto le aspettative che, vista anche la cassa di risonanza di Venezia 81 (il film ha aperto la Mostra), sembravano prevedere una partenza più performante.

Tra gli altri film in classifica, It Ends With Us ha chiuso in terza posizione con un nuovo incasso da 455 mila euro (-21%), ed un totale di 3,02 milioni. Campo di Battaglia di Gianni Amelio ha esordito con 413 mila euro in quattro giorni (448 mila in cinque). Deadpool & Wolverine si è posizionato in quinta posizione con un nuovo incasso da 215 mila euro, un totale di 17,69 milioni, e la possibilità di raggiungere i 18,01 milioni di “The Avengers” (quarto più alto incasso in Italia per l’MCU) oramai ridotta all’osso.

Fonte: Cineguru

Correlati