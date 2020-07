La serie di successo La Casa di Carta si concluderà con la quinta stagione, a rivelarlo il creatore Alex Pina.

Le riprese dell'ultima stagione dovrebbero partire lunedì dalla Danimarca, prima di spostare il set in Spagna e Portogallo. Interpellato sull'argomento da Entertainment Weekly, il creatore dello show Alex Pina ha rivelato che l'ultima stagione porterà i protagonisti contro le autorità per trovare vendetta per la morte di Nairobi (Alba Flores).

Attraverso la fonte è noto che Miguel Ángel Silvestre e Patrick Criad faranno parte del cast dell'ultima stagione. Negli ultimi dieci episodi si darà spazio anche al passato di Denver, ci si concentrerà su Manila (Belén Cuesta), l’amica di infanzia del giovane, oltre a dare vita all'epico scontro finale tra Sierra e il Professore.

LA CASA DI CARTA

PRODUZIONE : La Casa di Carta è stato sviluppato da Álex Pina.

: La Casa di Carta è stato sviluppato da Álex Pina. CAST : Álvaro Morte (Il Professore), Úrsula Corberó (Tokio), Pedro Alonso (Berlino), Alba Flores (Nairobi), Itziar Ituño (Lisbona), Miguel Herrán (Rio), Esther Acebo (Stoccolma), Jaime Lorente (Denver), Darko Peric (Helsinki), Luka Peros (Marsiglia), Hovik Keuchkerian (Bogotá) e Rodrigo de la Serna (Palermo). Najwa Nimri (Ispettore Sierra), Fernando Cayo (Colonnello Tamayo), Juan Fernández (Colonnello Prieto), Fernando Soto (Angel) e Mario de la Rosa (Suárez) danno vita al corpo di polizia che cercherà di distruggere la Resistenza. Nel cast anche Pep Munné (Governatore), Enrique Arce (Arturo Román), Kiti Manver (Mariví) e José Manuel Poga (Gandía)

: La Casa di Carta Parte 4 inizia nel caos: il Professore è convinto che Lisbona sia stata giustiziata, Rio e Tokio hanno distrutto un carro armato e Nairobi lotta tra la vita e la morte. La banda sta affrontando uno dei momenti più difficili di sempre e la presenza di un nemico tra i suoi stessi ranghi ostacola seriamente la riuscita del colpo. IN TV: La quinta stagione prossimamente su Netflix.

