Il regista Cary Joji Fukunaga parla di No Time to Die nella nuova featurette

Universal Pictures ha rilasciato oggi una nuova featurette sottotitolata di No Time to Die, Bond movie diretto da Cary Joji Fukunaga.

Nel nuovo video promozionale il regista Cary Joji Fukunaga parla del suo film, e regala alcuni interessanti segreti legati alla produzione di No Time to Die.

Trovate la featurette in fondo alla pagina.

No Time to Die

Il film è stato diretto da Cary Fukunaga. Lo script è stato firmato da John Hodge, e revisionato da Neal Purvis e Robert Wade. Una completa riscrittura è stata affidata invece a Scott Z. Burns.

CAST: Daniel Craig, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lea Seydoux, Rami Malek, Dali Benssalah, Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Jeffrey Wright, Rory Kinnear, Christoph Waltz.

TRAMA: In No Time To Die, Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia.

AL CINEMA: Negli Usa dall’8 aprile 2020, il 9 aprile in Italia.

Il Video