A Cannes la locandina del film When Women Rule the World non è passata di certo inosservata.

Sul manifesto, in puro stile B-Movie, vediamo una donna in bikini (interpretata dall’attrice Anna Hera) che ha tra le mani due teste mozzate, una delle quali sembrerebbe essere quella dell’attuale Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

When Women Rule the World è un B-Movie satirico, ambientato in un futuro distopico, diretto e prodotto da Sheldon Silverstein.

Sheldon Silverstein, in una recente intervista su Hollywod Reporter, a proposito della trama di When Women Rule the World e del futuro in cui è ambientato, ha scherzosamente dichiarato:

“Donald Trump si scontra con Putin su chi ha il pene più grande, e preme un pulsante, inizia così la terza guerra mondiale. … È un po ‘pazzo. ”

Questa la trama:

Il produttore televisivo Michael Bray e la sua fidanzata russa Maria Putin, insieme ad un’altra coppia sono in viaggio per Las Vegas per iniziare la produzione della serie TV Showgirl Wars. Durante il percorso i viaggiatori vengono risucchiati da una anomalia temporale che li proietta in un futuro distopico, dopo che Donald Trump ha premuto il fatidico pulsante rosso. Le donne sopravvissute vivono ora in un villaggio tutto al femminile, difeso da guerriere, mentre gli uomini sono stati relegati nel deserto.

Nel Cast Anna Hera, Francisco DeCun, Chris Gooch, Sandra Glagla, Brielle Gearson, Aizhan Lighg, Victorya Brandart e Mantha Balourdou.

Questa la locandina

Questo il trailer