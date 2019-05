Dopo rinvii su rinvii, The Current War ha finalmente ottenuto una data di rilascio. Il film con Benedict Cumberbatch approderà al cinema da ottobre 2019.

MovieWeb ha confermato che The Current War sarà distribuito da 101 Studios a partire dal 4 ottobre 2019 in versione limitata, per poi uscire l’11 dello stesso mese in molte più sale.

The Current War porterà sul grande schermo la battaglia legale tra Thomas Edison e George Westinghouse per i diritti sui brevetti per le loro rispettive invenzioni (corrente continua e corrente alternata) in merito alla distrubizione della corrente negli Stati Uniti d’America ed ovviamente in tutto il resto del mondo.

La regia è stata invece di Alfonso Gomez-Rejon, autore dell’apprezzatissimo Me, Earl and the Dying Girl.

Benedict Cumberbatch nel film interpreterà Edison mentre Tom Holland sarà il suo assistente, nel cast anche Michael Shannon (Westinghouse), Nicholas Hoult (Nikolai Tesla) e Katherine Waterston.

Il film sarà nelle sale Usa dal 4 ottobre 2019 (in versione limitata), e l’11 ottobre (in versione estesa).