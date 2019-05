Universal Pictures ha annunciato oggi il titolo ufficiale – nonchè la data di uscita cinematografica – di Minions 2, sequel del fortunato film d’animazione Illumination Entertainment.

Il film s’intitolerà Minions: The Rise of Gru, mentre l’esordio nelle sale americane è atteso per l’estate del prossimo anno, e più in particolare il 3 luglio 2020, da sempre uno dei migliori weekend americani dell’anno.

Non ci sono molti dettagli sul film, ma dal titolo viene da pensare ad una presenza massiccia nella trama di Gru, protagonista assoluto della saga Cattivissimo Me. Inoltre non è certa la partecipazione di Pierre Coffin e Kyle Balda in cabina di regia, ne tanto meno quella di Brian Lynch come sceneggiatore, il trio ha infatti lavorato al primo capitolo.

Minions nel 2015 non è stato particolarmente apprezzato dalla critica, ma è comunque riuscito a raccogliere nei Box Office di tutto il mondo la bellezza di 1,15 miliardi di dollari.