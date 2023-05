Cannes 2023: il secondo trailer di Asteroid City, il film di Wes Anderson

Universal Pictures ha diffuso in rete il secondo trailer di Asteroid City, il nuovo atteso film di Wes Anderson.

Il lancio del trailer arriva in concomitanza del passaggio sulla Croisette di Tom Hanks, Scarlett Johansson, Wes Anderson e gli altri membri del cast. A tal proposito, vi rimandiamo al profilo social di Deadline Hollywood per scorgere alcune delle foto più belle.

Qui la sinossi ufficiale: ASTEROID CITY si svolge in un’immaginaria città americana nel deserto nel 1955. Sinossi: L’itinerario di una convention di Junior Stargazer/Space Cadet (organizzata per riunire studenti e genitori di tutto il paese per una competizione accademica e di affiatamento) viene spettacolarmente sconvolto da eventi che cambiano il mondo.

NEL CAST, come sempre ricco di stelle hollywoodiane, troveranno spazio Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Ed Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, Jake Ryan, Grace Edwards, Aristou Meehan, Sophia Lillis, Ethan Lee, Jeff Goldblum, Rita Wilson. La regia è di Wes Anderson.

Nelle sale italiane a partire dal 14 settembre 2023.

IL POSTER ITALIANO