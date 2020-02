Box Office Usa: Terza vittoria consecutiva per Bad Boys for Life

Will Smith as Mike Lowrey in Columbia Pictures' BAD BOYS FOR LIFE.

Bad Boys for Life ha vinto per la terza volta di fila il Box Office Usa, e lo ha fatto grazie agli esordi poco convincenti delle nuove proposter del weekend.

Approfittando dell'ottimo passaparola, unitamente alla mancanza di vere e proprie alternative in sala, Bad Boys for Life ha vinto il botteghino americano per la terza volta. L'incasso maturato nel weekend è stato 17.67 milioni di dollari, per un totale 148.05 milioni. Con gli incassi raggiunti oggi, Bad Boys for Life è ufficialmente il capitolo della saga con il più alto incasso domestico... e mondiale, con il totale giunto a quota 273.33 milioni.

Il resto del podio è rimasto ancora invariato, con 1917 al secondo posto, e Dolittle al terzo. Per il dramma bellico di Sam Mendes l'incasso è stato 9.66 milioni di dollari, per un totale di 119.24 milioni. Per il fantasy con Robert Downey jr l'incasso maturato nel weekend è stato 7.7 milioni di dollari, per un totale di 55.21 milioni, a tal proposito ricordiamo che il budget di produzione ammonta a quota 175 milioni.

Gretel & Hansel ha esordito pesantemente sotto le aspettative degli analisti, l'incasso maturato, infatti, è stato 6.05 milioni di dollari, risultato figlio anche delle pesanti critiche negative ottenute nei giorni precedenti all'esordio in sala.

La top five del Box Office Usa è stata completata da The Gentlemen, il cui incasso è stato 6 milioni di dollari, ed ora il totale è balzato a quota 20.44 milioni.