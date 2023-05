Box Office USA: La Sirenetta non sfonda il muro dei 100 milioni nel weekend

Il live action La Sirenetta ha vinto il Box Office USA nel suo weekend d’esordio, mentre Fast X perde oltre il 65% degli incassi.

Secondo i dati offerti da BoxOfficePro, il nuovo live action targato Disney ha incassato una cifra stimata in tre giorni di 95.5 milioni di dollari, avvicinando seppur di poco la fatidica quota dei 100 milioni da molti prevista nei giorni pre-release.

Statistiche alla mano, l’incasso ottenuto ha superato lo score fatto registrare da Aladdin (91.5 milioni nel 2019), ma è rimasto dietro altri live action quali Il Re Leone (191.7 milioni), La Bella e la Bestia (174.7 milioni), Alice in Wonderland (116.1 milioni) e Il libro della giungla (103.2 milioni), con questi ultimi due che sembravano assolutamente alla portata. Le previsioni per il lungo ponte del Memorial Day sembrano ora in ribasso rispetto a due giorni fa, quando si pensava potessero avvicinare i 130 milioni, al momento siamo sotto i 120 milioni.

A livello internazionale La Sirenetta ha incassato 68.3 milioni, per un totale Worldwide da 163.8 milioni. Tra i mercati più attivi, segnaliamo quello messicano (8.5 milioni) e quello britannico (6.3 milioni), con quello cinese che ha deluso enormemente (2.5 milioni).

Fast X, dopo aver esordito sotto tono lo scorso weekend con 67 milioni, ha perso il 66% degli incassi, piazzando così un incasso da 23.02 milioni di dollari, e quindi un totale di 107.95 milioni. Statisticamente si tratta del secondo peggior calo della saga Fast & Furious, dietro il solo Fast 9 (-67% nel 2021). A livello globale il film ha superato il mezzo miliardo di dollari (507.2 milioni).

Guardiani della Galassia vol. 3 si è posizionato al terzo posto del Box Office USA con un incasso di 19.95 milioni di dollari, ed un totale di 299.42 milioni, molto vicino al parziale di Thor: Love and Thunder nello stesso lasso temporale. A livello globale il film Marvel ha raggiunto quota 731 milioni di dollari.