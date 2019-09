Così come accaduto in Italia – ed in altri mercati internazionali – IT: Capitolo Due si è regalato un incasso importante nel Box Office Usa.

Nelle anteprime del giovedì, IT: Capitolo Due ha raccolto la bellezza di 10,5 milioni di dollari, registrando un exploit di poco inferiore a quello registrato dal primo capitolo nel 2017 (13,5 milioni).

Considerato il bottino nelle anteprime, e la penuria di altre nuove uscite di interesse, gli analisti nordamericani spingono il primo weekend di IT: Capitolo Due in una cifra stimata tra i 90 ed 110 milioni di dollari, ovvero un bottino altissimo, ma leggermente in negativo rispetto ad IT (123,4 milioni).

Ovviamente sarà fondamentale conoscere l’incasso del suo primo giorno completo per poter avere una proiezione più accurata, vi invitiamo pertanto a controllare i nostri aggiornamenti domani e nei prossimi giorni.

