Box Office USA: Creed III verso un weekend da oltre 50 milioni

L’attesissimo Creed III sta viaggiando verso quota 50 milioni di dollari nel weekend d’esordio al Box Office USA.

Secondo i dati offerti dal The Hollywood Reporter, infatti, il film d’esordio da regista di Michael B. Jordan ha incassato venerdì 22 milioni di dollari (anteprime incluse), stimando così un weekend d’esordio di poco sopra i 50 milioni. Se dovessero essere confermati questi numeri, e dovrebbe essere così, per Creed 3 si tratterebbe del miglior esordio in assoluto per l’intera trilogia; a tal proposito va ricordato che Creed ha aperto nel 2015 con 29 milioni di dollari (42.1 milioni in cinque giorni), mentre Creed II nel 2018 ne ha raccolti 35.5 milioni in tre giorni e 56 milioni contando la festa del Ringraziamento.

Non resta che attendere la giornata di domani per avere una stima più precisa.

CREED III

Nessun nemico è come il passato. Dal regista Michael B. Jordan, arriva il trailer ufficiale di #Creed3, solo al cinema dal 2 Marzo 2023.

Metro Goldwyn Mayer Pictures presenta “Creed III“, il terzo capitolo del franchise di successo, con Michael B. Jordan al suo debutto alla regia, e nel ruolo del protagonista Adonis Creed. Fanno parte del cast anche Tessa Thompson (la saga “Creed”; “Due donne – Passing”), Jonathan Majors (“Da 5 Bloods – Come fratelli”; “Lovecraft Country”), Wood Harris (la saga “Creed”; “Blade Runner 2049”), Florian Munteanu (“Creed II”, “Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli”), l’esordiente Mila Kent e Phylicia Rashad (la saga “Creed”, “Soul”).

Jordan ha diretto il film da una sceneggiatura di Keenan Coogler (“Space Jam 2: New Legends”) e Zach Baylin (“King Richard”), basata su una storia di Ryan Coogler (“Black Panther: Wakanda Forever”) e Keenan Coogler con Zach Baylin.

I produttori di Creed III sono Irwin Winkler, Charles Winkler, William Chartoff, David Winkler, Ryan Coogler, Michael B. Jordan, Elizabeth Raposo, Jonathan Glickman e Sylvester Stallone; mentre i produttori esecutivi sono Sev Ohanian, Zinzi Coogler, Nicolas Stern e Adam Rosenberg. La squadra creativa di Jordan che ha lavorato dietro le quinte è composta dal direttore della fotografia Kramer Morgenthau (“Creed II”, “Thor: The Dark World”), dallo scenografo Jahmin Assa (“Mid 90s”; la miniserie TV “Angelyne”), dal montatore Tyler Nelson (“The Batman”, “Rememory”), e dalla costumista Lizz Wolf (“Creed II,” “Pacific Rim: La rivolta”). La colonna sonora è opera del compositore Joseph Shirley (“Jackass Forever”; la serie TV “The Book of Boba Fett”).

Metro Goldwyn Mayer Pictures presenta una produzione Chartoff-Winkle:, “Creed III“, che sarà distribuito dalla Warner Bros. Pictures ed uscirà nelle sale italiane il 2 marzo 2023.