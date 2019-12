Jumanji: The Next Level vincerà a mani basse il Box Office Usa nel weekend di apertura, e con l'incasso registrato venerdì arriva una conferma in più.

Dopo aver conquinstato 4.7 milioni di dollari durante le classiche anteprime del giovedì, Jumanji: The Next Level ha incassato 19.4 milioni venerdì. Con questo incasso è facile prevedere un weekend intero tra i 35 ed i 40 milioni. Gli analisti avevano previsto un esordio molto vicino ai 50 milioni. Vederemo come si comporterà nel corso del weekend.

Frozen II: Il Segreto di Arendelle ha incassato 4.41 milioni di dollari al secondo posto, ed ora il totale è balzato a quota 351.77 milioni. In terza posizione per Cena con Delitto - Knives Out, il cui incasso è stato 2.65 milioni di dollari, per un totale di 72.37 milioni.

Tra le nuove proposte del weekend, l'horror Black Christmas ha incassato 1.81 milioni di dollari, e punta ad un'apertura al di sotto delle aspettative.