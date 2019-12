20th Century Fox ha diffuso in rete un nuovo breve spot relativo a Le Mans '66 - La Grande Sfida, il film di James Mangold.

Il breve spot, della durata di circa 30 secondi, celebra quelle che sono state fin qui le nominations ricevute dal film nella stagione dei premi cinematografici fino ad oggi.

Trovate lo spot in fondo al nostro articolo.

Le Mans '66 - La Grande Sfida

Le Mans ’66 – La Grande Sfida è stato diretto da James Mangold. Nel cast Matt Damon sarà Carol Shelby, un ingegnere ingaggiato da Henry Ford II per costruire l’auto più veloce del mondo, e Christian Bale in quelli di un pilota di auto da corsa di nome Ken Miles.

Sinossi. La pellicola si basa sull’incredibile storia vera del visionario designer di automobili Carroll Shelby (Damon) e dell’intrepido pilota britannico Ken Miles (Bale), che insieme si batterono contro l’interferenza delle corporation, le leggi della fisica e i loro demoni personali per costruire una rivoluzionaria auto da corsa per la Ford Motor Company e sfidare le imbattibili auto di Enzo Ferrari alla 24ore di Le Mans in Francia nel 1966.I vincitori dell’Oscar Matt Damon e Christian Bale sono i protagonisti di FORD v FERRARI, basata sulla incredibile storia vera del visionario designer di automobili Carroll Shelby (Damon) e dell’intrepido pilota britannico Ken Miles (Bale), che insieme si batterono contro l’interferenza delle corporation, le leggi della fisica e i loro demoni personali per costruire una rivoluzionaria auto da corsa per la Ford Motor Company e sfidare le imbattibili auto di Enzo Ferrari alla 24ore di Le Mans in Francia nel 1966.

Il film approderà nelle sale dal 15 novembre 2019. Il 14 novembre in Italia.